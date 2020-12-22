دايلي ميل: بند في عقود بعض لاعبي أرسنال بخصم 25% من رواتبهم في حالة "الهبوط"

يواجه نجوم أرسنال خطر خصم 25% من رواتبهم إن حدث المحظور وهبط الفريق عن الدوري الإنجليزي الممتاز. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وأوضح التقرير أنه إن حدث المحظور للفريق الذي يحتل حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب وهبط إلى التشامبيونشيب سيخصم رواتب عدد كبير من اللاعبين، وهو أمر شائع بين الأندية التي تواجه شبح الهبوط.

وأوضح التقرير أن أرسنال ليس من بين تلك الفرق، بل واحد من الستة الكبار في إنجلترا، وكان هناك أملا في التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل. لكن إدارة المدفعجية وضعت شرطا في عقود اللاعبين يخص الهوبط.

وأشار التقرير إلى أن رواتب اللاعبين السنوية تقدر بـ150 مليون جنيه إسترليني، لكن ليس واضحا إن كانت نسبة الـ25% في رواتب كافة اللاعبين في النادي أم بعضهم، لكن عدد كبير منهم يمتلك ذلك البند وفقا لتقرير "دايلي ميل".

ويتواجد أرسنال على بعد 4 نقاط فقط من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد نقطتين فقط في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري.

وأوضح التقرير: "فكرة أن يواجه أرسنال صراعا للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لم تكن مطروحة أبدا في الظروف الطبيعية، لكن البداية السيئة للموسم ومعاناة ميكيل أرتيتا مدرب الفريق في إعادة الفريق إلى قمة جدول الترتيب جرت الفريق إلى تلك المعركة".

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، فيما يواجه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.