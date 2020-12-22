توتو سبورت: ميلان يستهدف ضم موهبة تولوز

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 12:05

كتب : FilGoal

جانيس أنتسيتي - تولوز

يستهدف ميلان ضم جانيس أنتيستي لاعب نادي تولوز الفرنسي وفقا لصحيفة توتوسبورت الإيطالية.

اللاعب البالغ 18 عاما خاض 15 مباراة وسجل 6 أهداف في الدرجة الثانية الفرنسية، ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية صار هدفا للروسونيري في مركز المهاجم.

وأضاف التقرير أن ميلان يبحث عن مهاجم جديد بسبب إصابات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المتكررة.

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وارتبط اسم مهاجم فرنسا تحت 17 عاما بميلان ضمن قائمة طويلة لتدعيم هجوم الفريق.

ويدرس باولو مالديني وفريدريك ماسارا كافة الاحتمالات في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وقد يكون جانيس تدعيم محتمل لصفوف الفريق.

وصٌعّد جانيس للفريق الأول لتولوز مطلع الموسم الجاري ويمتلك عقدا يمتد حتى يونيو 2022.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد ذكرت أن الروسونيري يهتم بضم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

ميلان جانيس أنتيستي تولوز
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