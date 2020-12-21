أس: ميلان يريد استعارة يوفيتش في يناير

يرغب نادي ميلان في استعارة لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد في فترة انتقالات يناير المقبلة.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ميلان يتابع يوفيتش منذ أشهر وكان مهتما به منذ الصيف الماضي.

وأفاد التقرير أن ميلان يرغب في استعارة يوفيتش لمدة 6 أشهر مع وضع بند بأحقية الشراء بشكل نهائي في عقده، وهو ما لا يعجب ريال مدريد.

ويرغب ميلان في وجود مهاجم آخر مع المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي قد لا يكون قادرا على خوض كل المباريات دون راحة.

يوفيتش (22 عاما) لم يشارك هذا الموسم مع ريال مدريد إلا في 5 مباريات بواقع 208 دقيقة.

وتعافى يوفيتش من فيروس كورونا مؤخرا، لكنه لم يعد للمشاركة مع الميرنجي من وقتها.

ويتصدر ميلان الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جاره إنتر ميلان، و4 نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب في آخر 9 مواسم.