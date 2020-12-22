موسيماني يتابع مران الأهلي ويجتمع بجهازه عبر الفيديو استعدادا لـ سونيديب

تابع بيستو موسيماني، مدرب الأهلي الذي منعته الإصابة بفيروس كورونا من السفر مع الفريق للنيجر، مران اللاعبين يوم الإثنين عبر فيديو أرسله أحمد سليمان محلل أداء النادي.

واجتمع المدرب الجنوب إفريقي بجهازه المعاون عن طريق الفيديو للاتفاق على طريقة اللعب التي سيواجه بها مضيفه سونيديب يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء والتي تجري على ملعب المركز التقني التابع لاتحاد كرة القدم في النيجر، وكان الفريق تدرب يوم الإثنين على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي يستضيف لقاء الأربعاء.

وسيعقد الجهاز الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء الثلاثاء استعدادا للمباراة.

وسيتجه الأهلي مباشرة إلى القاهرة بعد المباراة، ويستضيف لقاء الإياب في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وفي سياق آخر، وضع الجهاز الفني برنامجا خاصا للاعبين وليد سليمان ومروان محسن المتواجدين في القاهرة واللذين منعتهما الإصابة من مواجهة سونيديب.