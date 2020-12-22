صلاح يعتلي قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

اعتلى محمد صلاح مهاجم ليفربول قمة ترتيب شبكة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عقب مرور 14 جولة من المسابقة.

وتواجد صلاح في قمة ترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، بينما حل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الثاني، وروبرتو فيرمينو مهاجم الحمر في المركز الثالث.

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي المسابقة برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين عن سون هيونج مين جناح توتنام ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

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كيف يتم الاختيار؟

أوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن هناك نظام وضع يستخدم فيه 32 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

لاعب المقاولون العرب السابق سجل للمباراة الخامسة على التوالي، حين هز شباك كريستال بالاس مرتين بعد دخوله كبديل.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ينفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف.

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون في الجولة 15 يوم الأحد المقبل.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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