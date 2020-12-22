نيفيل وكاراجير يختاران تشكيل الأفضل في 2020 للدوري الإنجليزي

"إن كنت صادقا بشكل كامل، فلا أعتقد أنه سيكون هناك جدالا حول عدد كبير من المراكز". جايمي كاراجير نجم ليفربول السابق متحدثا حول اختيار تشكيل الأفضل في 2020 عبر شبكة "سكاي سبورتس".

شارف عام 2020 على الانتهاء، وقرر برنامج Monday Night Football أن يختار الأفضل في ذلك العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتشكيل ضم 11 لاعبا، 6 منهم من ليفربول.

اختار التشكيل الثنائي، جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد وكاراجير.

في حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)

قال نيفيل: "الأفضل بميل عمن يمكنه منافسته، إيدرسون كان رائعا في موسمين، لكن مستواه انهار في آخر 12 شهرا".

وواصل "أليسون يتصدى لكل كرة ويتخذ قرارات جيدة ويرتكب القليل جدا من الأخطاء وهذا هو المفتاح للتألق، يمنحك تأكيدا كاملا وضمانة للجميع في الفريق".

وأردف "حارس المرمى هو أصعب مركز في الملعب لفريق كبير ينافس في الدوري أو دوري الأبطال، لا أعلم ما الذي يمكن لليفربول فعله بدون ذلك الحارس الرائع".

فيما صرح كاراجير: "نتحدث حول انضمام فان دايك إلى ليفربول والتغيير الذي طرأ، وأعتقد أن الأغلبية من الناس يقولون إنه صنع الفارق، لكن أليسون في نفس أهمية فان دايك، انظر إلى النتائج رغم غياب فان دايك".

وأكمل "الكثير منا يفكر في أن ليفربول كان من الممكن أن يسقط أكثر عما هو عليه الحال الآن، لكنه مازال يبدو كأفضل فريق في الدوري وعلى بعد بعض النقاط عن الثاني، لأن أليسون موجود".

قلب الدفاع: كونور كوادي (ولفرهامبتون) – فيرجيل فان دايك (ليفربول)

في هذا الشأن قال نيفيل: "نستخدم اثنين فقط في هذا المركز، الأول ثابت، الثاني فكرت في الاختيار بين إريك داير (توتنام)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، كونور كوادي، آيمريك لابورت (مانشستر سيتي)، حتى أنني فكرت في تايرون مينجز (أستون فيلا)

وواصل "لكي نكون منصفين علينا اختيار كونور كوادي، مع السجل الدفاعي لولفرهامبتون ودخوله إلى منتخب إنجلترا، وإحصائياته كانت جيدة مثل البقية".

وتابع "لابورت غاب عن المباريات، إنه لاعب رائع، لكن لم يتواجد، كوادي لعب 31 مباراة، لابورت لعب 15".

وأردف "كوادي لاعب تسعد لرؤية إحصائياته".

فيما تحدث كاراجير قائلا: "لهذا السبب اخترته، بسبب مستوى ولفرهامبتون وما قام به مع إنجلتار".

واستطرد "هناك دائما علامة الاستفهام حول إمكانية لعبه في ذلك المستوى أن يكون ضمن فريق يصل إلى دوري الأبطال أو أحد كبار الأندية أو المستوى الدولي".

وأردف "أعتقد أن تواجده مع المنتخب والتأثير الذي أحدثه في الفريق وشخصيته كذلك، نتحدث حول شباك نظيفة ومباريات شارك بها وطريقة تمريره الجيدة مثل الجميع".

وأتم "يمكنني أن أقول إن فان دايك فقط في الدوري أفضل منه في مركز قلب الدفاع وتغيير اللعب، هذا هو السبب الأكبر بالنسبة لي".

الظهيران: ترينت أليسكاندر أرنولد وأندي روبيرتسون (ليفربول)

صرح نيفيل: "روبيرتسون لا يٌصدق، 3-4 سنوات يفعل ما يفعله على الجناح دائما بقوة وجودة وأهم شيء الثبات على المستوى، ترينت أليكساندر أرنولد نجم، يبهرني كظهير، كلما تفكر أنه ظهير ويفعل ما يفعله".

خط الوسط: جوردان هيندرسون (ليفربول) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

قال كاراجير: "هيندرسون كان ضمن حفل شخصية العام منذ ليلتين، وأفضل لاعب في العام الماضي".

وتابع "كيفين دي بروين كان أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين، وإن انضم برونو فيرنانديز في الصيف وليس يناير، لنافس على جائزة لاعب العام بدوره".

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – هاري كين – سون هيونج مين (توتنام)

تحدث نيفيل قائلا: "لا يمكنك أن تنتقد سون أو ماني، لا يوجد شيء سلبي حولهما، كلاهما من طراز عالمي، كل نادي في العالم سيحب أن يضم سون أو ماني، برشلونة، ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وبالنسبة لليفربول فسيحب ضم سون".

وتابع "كل نادي في العالم سيرغب في أن يكون لديه هذين اللاعبين، فقط لتسجيل الأهداف وصناعتها، لكن سون كان أفضل في فريق ليس بجودة ليفربول".

وأكمل كاراجير: "أحب ماني لكنه لا يمر بفترة جيدة مؤخرا، أعتقد أنه سجل هدفا في آخر 9 مواجهات، لكن سون حقق أرقاما رائعة، لا يمكنك ألا تختاره".

إليكم التشكيل كاملا:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد – كوادي – فان دايك – روبيرتسون

الوسط: هيندرسون – دي بروين – برونو فيرنانديز

الهجوم: صلاح – كين - سون