وفاة محمد فايز نجم غزل المحلة ومدرب دمنهور بـ فيروس كورونا

توفي محمد فايز المدير الفني السابق لـ غزل المحلة ونادي دمنهور متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان محمد فايز قد تعرض لبعض الآلام عقب لقاء حرس الحدود في الجولة الأولى من مجموعة بحري بعد سقوط الأمطار واستمرار وقوفه في الملعب، ثم قاد الفريق في التدريبات التالية رغم شعوره ببعض الآلام.

وقاد فايز الفريق في مباراة مالية كفر الزيات، وبعد تحاليل خاصة كشفت العينة إيجابية الإصابة بفيروس كورونا فغاب عن مباريات أبو قير للاسمدة وسبورتينج بحسب تصريحات رئيس نادي دمنهور لـ FilGoal.com وكانت إدارة النادي تنتظر عودة المدرب لقيادة الفريق.

محمد فايز قاد غزل المحلة للصعود للدوري الممتاز في عام 2015 ودرّب الفريق في الدوري الممتاز أكثر من مرة.

ونعى عدد من نجوم غزل المحلة الفقيد عبر FilGoal.com.

قال صابر عيد لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق: "الفقيد زميلي في الملاعب ويسكن بجواري فنحن زملاء منذ فترة طويلة وتواصلت معه منذ يومين وقال لي إنه ذهب لمستشفي خاص بعد علاجه بالمنزل".

وقال عبداللطيف الدوماني نجم غزل المحلة والزمالك السابق: "مدربي وله فضل في ما وصلت له في المشاركة مع الفريق الأول وعملت معه مساعدا في الفريق الأول لغزل المحلة ويعد أفضل مدرب شاهدته".

وأخيرا قال إكرامي عبدالعزيز نجم غزل المحلة السابق: "محمد فايز من أفضل المدربين ونجم كبير في غزل المحلة وتواصلت منذ فترة، ونعزي الجميع في وفاته فهو له الفضل في خروج عدد من المواهب من المحلة".

ويتقدم فريق عمل FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة المدرب الراحل.