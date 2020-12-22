رابطة الدوري الإنجليزي: 7 حالات كورونا في فرق المسابقة

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 11:09

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور 7 حالات مصابة بفيروس كورونا في فرق المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين 14 و20 ديسمبر، تم اختبار 1569 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 7 حالات إيجابية جديدة".

وأضاف البيان "اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام".

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ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم.

الدوري الإنجليزي وصل للجولة 14 من الموسم الجديد الذي أقيم بدون حضور جماهيري، حتى دخلت الجماهير بأعداد محددة في الجولات الأخيرة في بعض الملاعب.

الموسم الماضي توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.

الدوري الإنجليزي
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