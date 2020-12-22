ليفاندوفسكي: كدت أنتقل لـ يونايتد قبل 8 سنوات

كشف روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ، المتوج بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعبي العالم في 2020، أنه كاد يرتدي القميص الأحمر لمانشستر يونايتد في 2012.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد

وقال البولندي البالغ عمره 32 عاما لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:"بعد عامي الثاني في دورتموند، جرت محادثة مع سير أليكس فيرجسون (المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد)".

وواصل "أرادني في مانشستر، كنت متحمسا للأمر وقريبا بالفعل، لكن دورتموند رفض رحيلي. لم يزعجني ذلك لأن الأمور كانت تسير بشكل رائع في دورتموند".

وأوضح المهاجم مثله الأعلى عندما كان صغيرا بالقول:"أحببت أليساندرو دل بييرو وتييري هنري، وأيضا روبرتو باجيو، شاهدتهم وأنا صغير. لكن بعيدا عن الأسماء الكبيرة، ما جعلني أحلم هو الملاعب الكبيرة والأجواء الرائعة بداخلها".

وبات ليفاندوفسكي (32 عاما) ثاني لاعب يكسر هيمنة ميسي ورونالدو على جائزة الأفضل في آخر 13 عاما، بعد الكرواتي لوكا مودريتش الذي اقتنص الجائزة في 2018.

وتوج ميسي بالجائزة 6 مرات بينما نالها رونالدو 5 مرات.

وقدم ليفاندوفسكي موسما استثنائيا مع بايرن توج فيه بخمسة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا.

ونال ليفاندوفسكي جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كأفضل لاعب في أوروبا لموسم 2019-2020.

وبات المهاجم الأسبق لدورتموند أول بولندي يتوج بجائزة الأفضل في العالم.