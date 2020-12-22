أرتيتا: أرسنال حدد خطته لسوق انتقالات يناير والصيف المقبل

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن ناديه وضع خطته لسوق انتقالات اللاعبين في الفترتين المقبلتين أملا في تحسين قائمة الفريق ليصبح أقدر على مقارعة كبار إنجلترا.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"التخطيط تم، ما نريد أن نفعله في يناير وفي الصيف. أحيانا تستطيع فعل ما تريده وأحيانا لا، الأمر يعتمد على عدة عناصر".

وواصل "إدو (جاسبار لاعب أرسنال السابق والمدير الرياضي الحالي للنادي) يتعامل مع الأمر في الوقت الراهن وأنا أركز على المباريات، لا وقت لدينا الآن لنمضيه في ذلك الأمر لأن ما نريده واضح جدا".

وأتم "وظيفتي هي إخراج أفضل ما يمكن من القائمة الحالية، اللاعبون المتاحون لدي. نعرف ما نريد فعله وسنحاول تنفيذ ذلك، مع الأخذ في الاعتبار حالة السوق، وما مررنا به، لأن هذا يصعب موقفنا".

وتراجعت نتائج أرسنال في الموسم الحالي ويحتل الفريق المركز 15 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يفز أرسنال في آخر 7 مباريات في الدوري.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية ضد ضيفه مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس الرابطة.

مواجهة، يصطدم فيها أرتيتا بأستاذه السابق، بيب جوارديولا، المدير الفني لسيتي.

وعمل أرتيتا مساعدا لجوارديولا في سيتي قبل أن يتولى قيادة أرسنال في ديسمبر 2019.