أرتيتا: أرسنال حدد خطته لسوق انتقالات يناير والصيف المقبل

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 09:45

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن ناديه وضع خطته لسوق انتقالات اللاعبين في الفترتين المقبلتين أملا في تحسين قائمة الفريق ليصبح أقدر على مقارعة كبار إنجلترا.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"التخطيط تم، ما نريد أن نفعله في يناير وفي الصيف. أحيانا تستطيع فعل ما تريده وأحيانا لا، الأمر يعتمد على عدة عناصر".

وواصل "إدو (جاسبار لاعب أرسنال السابق والمدير الرياضي الحالي للنادي) يتعامل مع الأمر في الوقت الراهن وأنا أركز على المباريات، لا وقت لدينا الآن لنمضيه في ذلك الأمر لأن ما نريده واضح جدا".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.. المقاولون وبيراميدز في الكونفدرالية أم المعارك.. 10 بطاقات حمراء في مباراة بالبرازيل تشيلسي يستفيق ويُسقط وست هام بثلاثية الأهلي: عينة موسيماني لازالت إيجابية لكن حالته مطمئنة.. وأجايي بعيد عن الجراحة حتى الآن

وأتم "وظيفتي هي إخراج أفضل ما يمكن من القائمة الحالية، اللاعبون المتاحون لدي. نعرف ما نريد فعله وسنحاول تنفيذ ذلك، مع الأخذ في الاعتبار حالة السوق، وما مررنا به، لأن هذا يصعب موقفنا".

وتراجعت نتائج أرسنال في الموسم الحالي ويحتل الفريق المركز 15 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يفز أرسنال في آخر 7 مباريات في الدوري.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية ضد ضيفه مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس الرابطة.

مواجهة، يصطدم فيها أرتيتا بأستاذه السابق، بيب جوارديولا، المدير الفني لسيتي.

وعمل أرتيتا مساعدا لجوارديولا في سيتي قبل أن يتولى قيادة أرسنال في ديسمبر 2019.

أرسنال أرتيتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
توتو سبورت: ميلان يستهدف ضم موهبة تولوز 3 دقيقة |
دبي جلوب سوكر يعلن ترتيب المرشحين للجوائز بعد انتهاء تصويت الجماهير 7 دقيقة | أوروبا
موسيماني يتابع مران الأهلي ويجتمع بجهازه عبر الفيديو استعدادا لـ سونيديب 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح يعتلي قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: برشلونة يريد ديباي وإريك جارسيا في يناير 29 دقيقة | ميركاتو
نيفيل وكاراجير يختاران تشكيل الأفضل في 2020 للدوري الإنجليزي 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وفاة محمد فايز نجم غزل المحلة ومدرب دمنهور بـ فيروس كورونا 45 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سونيديب لـ في الجول: نسعى لنتيجة إيجابية ضد الأهلي ذهابا.. وتمنيت لقاء موسيماني 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد"
قد ينال إعجابك