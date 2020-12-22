مواعيد مباريات الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.. المقاولون وبيراميدز في الكونفدرالية

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 09:27

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون العرب

يواصل المقاولون العرب مشواره في الكونفدرالية اليوم الثلاثاء بمواجهة قوية ضد ضيفه النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الـ32.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة التي تنطلق في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ بيراميدز مشواره في البطولة القارية أيضا بمواجهة مضيفه الاتحاد الليبي في مباراة لم تعلن أي قناة بثها وتبدأ الساعة 5 مساء.

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وتجري مباراتان في الدوري المصري الممتاز، فيلعب إنبي ضد غزل المحلة (5 مساء) ويصطدم طلائع الجيش بمصر المقاصة (7:30 مساء).

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 2 المباراتين.

وفي الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفا على ريال بلد الوليد (11 مساء - beIN 3).

وفي ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يلعب أرسنال ضد مانشستر سيتي (10 مساء - beIN 1).

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المقاولون العرب بيراميدز
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