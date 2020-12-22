تشيلسي يستفيق ويُسقط وست هام بثلاثية

استفاق تشيلسي وعاد لطريق الانتصارات مجددا وانتصر على وست هام بثلاثية دون رد اليوم الإثنين.

واستضاف تشيلسي منافسه وست هام في ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ولم يفز تشيلسي خلال المباراتين الأخيرتين له في الدوري ضد إيفرتون وولفرهامبتون، وكان الانتصار الأخير له أمام ليدز يونايتد في الخامس من شهر ديسمبر الجاري.

افتتح تياجو سيلفا أهداف المباراة لتشيلسي في الدقيقة العاشرة.

وأضاف تامي أبراهام الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 78.

وبعد دقيقتين وبالتحديد 101 ثانية أضاف تامي أبراهام هدفه الشخصي الثاني والثالث لتشيلسي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بالتساوي مع توتنام ولكن فارق الأهداف صب في صالحه.

فيما تجمد رصيد وست هام عند 21نقطة يحتل بهم المركز العاشر.