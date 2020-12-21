الضحية الأولى في الدوري.. الإسماعيلي يطيح بـ ريكاردو بعد السقوط أمام الجونة

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 20:58

كتب : ياسر الشريف

ريكاردو

أعلن نادي الإسماعيلي عن إقالة ريكاردو هيرون من منصبه كمدير فني للفريق الأول.

وذكرت إدارة الإسماعيلي في بيانها أن الإدارة قررت إقالة الجهاز الفني وعلى رأسه ريكاردو.

وأفاد بيان الدراويش أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد.

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يأتي ذلك مباشرةً بعد الهزيمة أمام الجونة بنتيجة 1-2 في الجولة الثالثة من الدوري المصري اليوم الإثنين.

ليكون الإسماعيلي قد حصد نقطتين في أول 3 جولات دون أي فوز حتى اللحظة.

ويعد ريكاردو هو أول مدرب يرحل عن فريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

وسبق لـ ريكاردو تولي تدريب الإسماعيلي في ولايتين، وحقق نجاحا كبيرا في الأولى عندما قاد الفريق للمنافسة على لقب الدوري الممتاز حتى النفس الأخير أمام الأهلي في 2008\2009.

وعاد ريكاردو لقلعة الدراويش في سبتمبر بنهايات الموسم الماضي، لكنه لم يعرف طعم الانتصار إلا مرتين من أصل 10 مباريات قاد فيها الإسماعيلي بولايته الأخيرة، في مقابل 4 هزائم.

الإسماعيلي ريكاردو في الدوري الدوري المصري
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