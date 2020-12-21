تبديلات رضا شحاتة تقود الجونة للفوز أمام الإسماعيلي

كتب الجونة أول انتصاراته في الدوري المصري هذا الموسم بعد تحويل تأخره أمام الإسماعيلي.

وتغلب الجونة على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة.

ورفع الجونة رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

افتتح فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 28 قبل أن يعادل البديل محمود الشبراوي النتيجة في الدقيقة 67 بتسديدة رائعة وخطف كريم الطيب الفوز بهدف ثاني في الدقيقة 76.

بدأ اللقاء سريعا من جانب الإسماعيلي الذي كاد أن يسجل الأول في الثواني الأولى لكن تألق إسلام طارق حارس مرمى الجونة وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 12 سدد محمد الشامي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حولها إسلام طارق إلى ركلة ركنية.

وطالب لاعبو الجونة بركلة جزاء بعد تدخل من أري بابل على محمد يكن لكن الحكم أمر باستئناف اللعب وفي الدقيقة 19 لجأ إلى تقنية الفيديو لمشاهدة اللعبة.

وعاد حكم اللقاء ليحتسب ركلة الجزاء للجونة، سددها عموري في الدقيقة 21 لكن تصدى لها محمد صبحي ببراعة.

وفي الدقيقة 28 انطلق أري بابل بالكرة ومرر الكرة بصورة رائعة إلى فخر الدين بن يوسف الذي سددها مباشرة على يمين إسلام طارق ليسجل الأول للإسماعيلي.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول ألغى حكم اللقاء هدفا لأري بابل بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني دفع رضا شحاتة المدير الفني للجونة بالثنائي محمود الشبراوي ومحمد رجب بدلا من إسلام رشدي وإسلام عبد النعيم بحثا عن التعادل، قبل أن يعزز تبديلاته بالدفع بكريم الطيب بدلا من محمد يكن في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 68 استقبل الشبراوي تمريرة محمد رجب وسدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد صبحي.

وواصل الجونة هجماته من أجل التقدم ونجح كريم الطيب في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77 بعدما استقبل بينية الشبراوي لينفرد بمحمد صبحي ويسدد على يمين حارس الدراويش.

ويلعب الجونة مباراته المقبلة أمام أسوان ضمن مباريات الجولة الرابعة، بينما الإسماعيلي يستضيف البنك الأهلي.