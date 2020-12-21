مران الأهلي – مشاركة كل اللاعبين في أول تدريب بالنيجر ومحاضرة فنية

خاض الأهلي مرانه الأول في النيجر اليوم الإثنين على ملعب سيني كونتشي استعدادا للقاء سونيديب يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران عقد كافين جونسون المدرب العام للفريق محاضرة فنية شرح فيها بعض الجمل الفنية التي يريد تنفيذها في اللقاء.

وشارك كل اللاعبين في المران الذي شهد تدريبات استشفائية وبدنية تجنبا لإصابة أي لاعب.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات خاصة تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يغيب عن المباراة بداعي إصابته بفيروس كورونا.