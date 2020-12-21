مران الأهلي – مشاركة كل اللاعبين في أول تدريب بالنيجر ومحاضرة فنية

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 20:49

كتب : FilGoal

مران الأهلي في النيجر

خاض الأهلي مرانه الأول في النيجر اليوم الإثنين على ملعب سيني كونتشي استعدادا للقاء سونيديب يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران عقد كافين جونسون المدرب العام للفريق محاضرة فنية شرح فيها بعض الجمل الفنية التي يريد تنفيذها في اللقاء.

وشارك كل اللاعبين في المران الذي شهد تدريبات استشفائية وبدنية تجنبا لإصابة أي لاعب.

أخبار متعلقة
بمشاركة حجازي.. تعادل جديد لـ اتحاد جدة في الدوري السعودي في القمة - مجدي عبد الغني لـ في الجول: يجب أن يريح الأهلي الأساسيين في لقاء إفريقيا قبل مواجهة الزمالك محمد شريف.. جناح دجلة الذي حوّله حلمي طولان لمهاجم الأهلي

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات خاصة تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يغيب عن المباراة بداعي إصابته بفيروس كورونا.

الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الضحية الأولى.. الإسماعيلي يطيح بـ ريكاردو بعد السقوط أمام الجونة 9 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – مشاركة كل اللاعبين في أول تدريب بالنيجر ومحاضرة فنية 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بمشاركة حجازي.. تعادل جديد لـ اتحاد جدة في الدوري السعودي 23 دقيقة | السعودية
ماركا: الحرس القديم سلاح زيدان لتحول جذري في ريال مدريد خلال 20 يوما 52 دقيقة | الدوري الإسباني
نادي المصرية للاتصالات يطلق "رعد" .. أول فريق مصري للرياضة الإلكترونية تحت مظلة كيان رياضي رسمي ساعة | مصر
قائمة برشلونة – استمرار غياب ديمبيلي أمام بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
إيقاف تورام 6 مباريات بعد البصق على المنافس.. وناديه يغرّمه ساعة | الدوري الألماني
مباشر في الدوري - المصري (1) - (0) أسوان.. جووووول عنتر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد"
قد ينال إعجابك