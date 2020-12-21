إيقاف تورام 6 مباريات بعد البصق على المنافس.. وناديه يغرّمه

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 19:44

كتب : FilGoal

ماركوس تورام - مونشنجلادباخ

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن إيقاف ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ لـ 6 مباريات.

ويأتي الإيقاف كعقوبة بعد بصق تورام على شتيفان بوش مدافع هوفنهايم خلال مباراة السبت الماضي في الدوري الألماني.

كما وقّع الاتحاد الألماني غرامة مالية على تورام قدرها 40 ألف يورو.

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في الوقت نفسه، أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ عن تغريم تورام ما يعادل شهر من راتبه كعقاب له على سلوكه.

وصرّح ماكس إبيرل المدير الرياضي لـ مونشنجلادباخ: "تحدّثت بشكل مطوّل مع تورام، وقد اعتذر لي وللنادي بسبب تصرفه. نعرف ماركوس منذ عامين ونعرف خلفيته وعائلته، وتصرفه هذا لا يمثّله، ماركوس حزين للغاية وقد أكد لي أنه لم يبصق على شتيفان بوش عمدًا".

وأضاف: "أخبرني أنه خلال مناقشة حادة مع بوش، بصق عليه دون عمد بعد أن سب عدة مرات بالفرنسية في سخونة اللحظة. هو يدرك أن ذلك لا يغيّر أي شيء وأن الصورة تعبّر عن نفسها، وأن الطرد كان القرار الصحيح".

وواصل: "أصدّق ماركوس لأنه شخص يتمتع بسلوك عظيم، لقد بصق، لكنه لم يفعل ذلك متعمدًا".

وتابع: "النادي سيغرّمه ما يعادل راتب شهر كامل بسبب سلوكه وسنتبرع بالمبلغ لأعمال خيرية. ماركوس تقبّل ذلك وقد عرض الانخراط في العمل الخيري بنفسه".

وأتم: "كما أن ماركوس اعتذر لـ بوش ولنادي هوفنهايم ولزملائه وللجهاز الفني ولكل مشجعي مونشنجلادباخ، وأود أن أعتذر أن أيضا مجددا بالنيابة عن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ. ماركوس ارتكب خطأ كبيرا وسيعاقَب عليه، لكنه يبقى نفس الشخص الذي نعرفه وسنقف إلى جواره".

وكان تورام قد تلقى بطاقة حمراء على إثر الواقعة في الدقيقة 78 من خسارة فريقه أمام هوفنهايم بهدفين مقابل هدف واحد.

تورام (23 عاما) لفت الأنظار بشدة هذا الموسم، بعد تسجيله 4 أهداف وصناعته 8 في 20 مشاركة مع مونشنجلادباخ هذا الموسم.

وقاد تورام فريقه مونشنجلادباخ إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، كما انضم إلى صفوف منتخب فرنسا الأول على خُطى والده ليليان.

ماركوس تورام في ألمانيا
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