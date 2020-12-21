مدرب أولمبياكوس: الأطباء سيحسمون قرار شراء بديل لـ كوكا الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 19:07 كتب : FilGoal أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - مانشستر سيتي كوكا أولمبياكوس نرشح لكم أخر الأخبار في القمة - مجدي عبد الغني لـ في الجول: يجب أن يريح الأهلي الأساسيين في لقاء إفريقيا قبل مواجهة الزمالك 47 ثاتيه | الدوري المصري بيرلو: ديبالا يعود وأرثور خارج مباراة فيورنتينا 3 دقيقة | الدوري الإيطالي مدرب أولمبياكوس: الأطباء سيحسمون قرار شراء بديل لـ كوكا 16 دقيقة | المحترفون تبديلات رضا شحاتة تقود الجونة للفوز أمام الإسماعيلي 26 دقيقة | الدوري المصري محمد شريف.. جناح دجلة الذي حوّله حلمي طولان لمهاجم الأهلي 30 دقيقة | حكايات في الجول المرشح لرئاسة برشلونة: نيمار قد يعود لمزاملة ميسي الموسم المقبل 36 دقيقة | الدوري الإسباني تأجيل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أملا في حضور الجماهير 49 دقيقة | أوروبا رئيس بايرن: ألابا لم يقبل عرضنا لتجديد تعاقده ساعة | الدوري الألماني التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. محمد شريف.. جناح دجلة الذي حوّله حلمي طولان لمهاجم الأهلي خبر في الجول – الزمالك يتفق مع مصطفى محمد على البقاء.. وشرطان للاحتراف تبديلات رضا شحاتة تقود الجونة للفوز أمام الإسماعيلي مجاهد: ننسق مع وزارة الرياضة وفيفا لمصلحة الكرة المصرية.. يجب رفض محاولات إثارة البلبلة مؤتمر كومان: أصبحنا في وضع لا يقبل الأخطاء.. وإيبار استحق ركلة جزاء أمام ريال مدريد الأكثر مشاهدة 1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 6 مانشستر يونايتد 2 ليدز يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 0 توتنام هوتسبر 2 ليستر سيتي انتهت الدوري الإسباني 1 إيبار 3 ريال مدريد انتهت الدوري الإيطالي 2 إنتر ميلان 1 سبيزيا كالتشيو انتهت الدوري الإيطالي 1 ساسولو 2 ميلان انتهت الدوري المصري 3 البنك الأهلي 0 الإنتاج الحربي انتهت الدوري المصري 2 الجونة 1 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري - المصري - أسـوان بعد قليل 19:30 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - وست هام يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - بيرنلي - ولفرهامبتون بعد قليل 19:30 الدوري المصري - طلائع الجيش - مصر للمقاصة لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - ريال بلد الوليد - برشلونة لم تبدأ 23:00 الدوري الإسباني - ريال سوسيداد - أتليتكو مدريد لم تبدأ 20:45 الدوري الإسباني - فالنسيا - إشبيلية لم تبدأ 18:30 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - فيورنتينا لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك