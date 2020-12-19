تقرير يوناني: أولمبياكوس متفائل بعودة كوكا تدريجيا بنهاية العام

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 23:15

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - مرسيليا - دوري أبطال أوروبا

تحسّنت الحالة الصحية لـ أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليونانية في الأيام الأخيرة.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وعانى كوكا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع ناديه إلى إصدار بيانٍ يعلن فيه غياب المهاجم الدولي المصري عن الملاعب حتى العام المقبل.

لكن موقع Pagenews اليوناني ذكر أن حالة كوكا تحسّنت في الأيام الأخيرة، وأنه سيخضع لفحوصات جديدة بعد فترة أعياد الميلاد للوقوف على حالته.

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ويتفاءل مسؤولو أولمبياكوس بإمكانية عودة كوكا للتدريبات تدريجيا بنهاية العام الجاري.

لكن حتى اللحظة، لم تُغلِق الإدارة ملف التعاقد مع كوستاس ميتروجولو في فترة الانتقالات الشتوية، صفقة متوقفة على جديد الحالة الصحية لـ كوكا.

وكان كوكا قد أصيب بفيروس كورونا في نهاية معسكر منتخب مصر بشهر نوفمبر الماضي، بعد مشاركته في مباراتي توجو بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كوكا (27 عاما) سجّل 5 أهداف في 10 مباريات مع أولمبياكوس هذا الموسم وصنع هدفين.

كوكا أولمبياكوس
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