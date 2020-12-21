مؤتمر كومان: أصبحنا في وضع لا يقبل الأخطاء.. وإيبار استحق ركلة جزاء أمام ريال مدريد

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

حث رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة فريقه على ضرورة التحسن حينما لا يمتلك الكرة مؤكدا في الوقت ذاته أنهم أصبحوا في موقف لا يتقبل حدوث الأخطاء.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين للحديث عن مواجهة بلد الوليد غدا الثلاثاء في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وقال كومان: "يجب أن نركز في تقديم مباراة بشكل أفضل من السابق وأن نكون أفضل في التعامل مع الكرة وتحسين مستوانا حينما لا نمتلك الكرة".

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وتابع "أعتقد أن كل اللاعبين متحدين لكنهم غير سعداء بسبب النتائج ونحن نفعل كل شيء من أجل الفوز، أفضل علاج لنا هو الفوز".

وأكمل "نستطيع اللعب بأكثر من أسلوب وتكتيك والأمر كذلك يعتمد على الخصم".

وشدد "لكن كل مباراة لا نفوز فيها هي خطوة للخلف والمشكلة ليست في التعادل الأخير مع فالنسيا بل بفقداننا للعديد من النقاط والآن نحن في وضع لا يمكننا فيه ارتكاب أي خطأ".

ويحتل برشلونة المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بعدما خاض 13 لقاء.

ويبتعد برشلونة عن أتليتكو مدريد المتصدر بثماني نقاط ولفريق العاصمة الإسبانية لقاء أقل من منافسه الكتالوني.

وعن هل استحق إيبار الحصول على ركلة جزاء ضد ريال مدريد في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف لهدف أمس الأحد قال كومان: "لا أفهم نظام الفيديو، بالنسبة لي استحق إيبار الحصول على ركلة جزاء".

وأتم كومان حديثه "من بين كل 10 أشخاص 9 منهم سيحتسبونها ركلة جزاء".

برشلونة كومان
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