الزمالك: نواصل الاستعداد لمواجهة جازيل حتى إشعار آخر

شدد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، على مواصلة الاستعداد لمواجهة جازيل التشادي.

وقال قاسم للموقع الرسمي للزمالك:"الفريق يواصل استعداداته للمباراة بشكل طبيعي، وخضع لمسحة للكشف عن فيروس كورونا ضمن الإجراءات المتبعة".

واضاف "سنواصل الاستعدادات بشكل طبيعي للمباراة حتى يتم إبلاغنا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالموقف النهائي. جاهزون لكل الاحتمالات".

وأتم "الأمور تسير بشكل جيد داخل الفريق وهناك حالة طيبة بين اللاعبين والجهاز الفني قبل المباريات المقبلة بمسابقة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتعذر وصول بطل تشاد إلى مصر، لخوض مباراتي دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك.

وكانت البعثة قد مُنعت من السفر إلى القاهرة، أمس الأحد بقرار من وزير الرياضة هناك، بسبب خلافات بينه وبين اتحاد الكرة.

وبالتالي، قدم مسؤولو جازيل شكوى عاجلة لإلغاء قرار الوزير بعدم سفرهم، ولكن تم رفضها حسبما علم FilGoal.com.

وينتظر الزمالك على إثر ذلك قرارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتأهله المباشر إلى دور المجموعات للبطولة.