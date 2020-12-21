روبرتسون: فيرمينو تعرض لانتقادات ظالمة

يرى أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن زميله روبرتو فيرمينو تعرض لانتقادات ظالمة في الفترة الأخيرة، قبل أن يبدأ في استعادة لمعانه في المباراتين الأخيرتين.

فيرمينو سجل هدفين ضد كريستال بالاس في المباراة التي اكتسح فيها الريدز الفريق اللندني بسباعية نظيفة في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، بعد أيام قليلة من هدفه القاتل في شباك توتنام.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد من أجل فيرمينو، إنه يتعرض لانتقادات ظالمة، ولكن ها هو يسجل في مباراتين متتاليتين".

وأضاف "هذه هي التمريرة الحاسمة الثانية التي أقدمها له في مباراتين، وأنا سعيد بصناعة هذا الهدف، ولكني سعيد أكثر بحفاظنا على نظافة شباكنا".

وتابع "فيرمينو كان من بدأ الهجمة، وعندما استلمت الكرة انطلقت بها إلى الأمام. يجب أن نعطي ساديو ماني حقه أيضًا، فلقد ركض باتجاه منطقة الجزاء وسحب معه أحد المدافعين، مما أتاح الفرصة لي لأمرر الكرة لفيرمينو في مكان جيد، ونادرًا ما يخفق في هذه الكرات".

وعبر قائد منتخب اسكتلندا عن سعادته بوجود فارق 8 أيام بين مباراتي كريستال بالاس ووست بروميتش ألبيون.

وأوضح "من المهم أن نحصل على راحة ليومين أو ثلاثة الآن، خاصة وأن هذا أطول فارق زمني بين مباراة والتي تليها منذ بداية الموسم".

واستمر "سنقضي بعض الوقت مع أسرنا وأبنائنا، ونحن نتطلع إلى ذلك بكل تأكيد. ليس هناك ما يمنعنا من الحصول على هذه الراحة بعد الأداء الذي قدمناه أمام كريستال بالاس".

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون في الجولة 15 يوم الأحد المقبل.

وأتم "أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي قبل العودة إلى المباريات من جديد. نحن مقبلون على فترة جديدة مزدحمة بالمباريات، ونحتاج للحفاظ على هذا النسق. علينا أن نواصل تحقيق الانتصارات لنحافظ على موقعنا في الصدارة".

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ينفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف.