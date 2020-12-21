وفاة فايتسا مدرب الأهلي السابق

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 15:49

كتب : محرر في الجول

فايتسا مدرب الأهلي السابق

توفي الألماني ديتريش فايتسا المدير الفني السابق للأهلي ومنتخب مصر عن عمر 86 سنة.

وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية خبر وفاة مدرب الأهلي خلال موسم 1989-1990.

وكان فايتسا قاد الأهلي للتتويج بثنائية الدوري وكأس مصر والكأس الأفروآسيوية للأندية.

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وانتقل لتدريب منتخبي مصر الأول والأوليمبي عقب رحيل محمود الجوهري بعد مونديال 1990.

لكن المدرب الألماني رحل عن تدريب الفراعنة سريعا بعد الأداء الهزيل في بطولة الألعاب الأفريقية التي استضافتها مصر.

وكانت أخر المحطات التدريبية للمدرب الألماني مع منتخب ليشتنشتاين عام 1996.

وكان فايسا أيضا مدربا ناجحا في الدوري الألماني وللاتحاد الألماني لكرة القدم، وكانت أعظم نجاحاته هي الفوز بالكأس مرتين مع أينتراخت فرانكفورت في 1974 و 1975.

كما تأهل أينتراخت تحت قيادته عام 1976 إلى نصف النهائي في كأس الكؤوس الأوروبية، وودع البطولة بصعوبة على يد وست هام يونايتد.

قبل أن يقود منتخب ألمانيا للناشئين بداية من عام 1978 حتى 1983 وفي عام 1981 فاز ببطولة أوروبا وكأس العالم للناشئين.

وكان الراحل قد كشف في 2009 عن استمرار تواصل الأهلي معه، حيث قال إن مسؤولي النادي الأحمر طلبوا منه ترشيح مدربا ألمانيا ليقود الفريق خلفا للبرتغالي مانويل جوزيه، مشيرا إلى أنه طرح اسم النجم السابق لوثار ماتيوس، بحسب قناة "مودرن سبورت 2" وقتها.

وكشف فايتسا أن إدارة الأهلي حددت في طلبها أن يكون المدرب المرشح صاحب شخصية قوية ويمتلك "كاريزما" التعامل مع اللاعبين ووسائل الإعلام.

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