هل اقترب فان دايك من العودة للملاعب؟

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 15:01

كتب : FilGoal

فان دايك يحتفل بهدف ليفربول الثاني في ليدز يونايتد

نشر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول مقطع فيديو يوضح فيه كيف يتدرب من أجل العودة للملاعب، ويبدو فيه اقترابه من العودة.

فان دايك أصيب بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي وخضع لعملية جراحية يغيب على إثرها لعدة أشهر.

لكن الفيديو الذي نشره فان دايك عبر حسابه الشخصي على تويتر يظهر فيه قيامه بتدريبات فردية بالكرة وبدونها، يقوم بها من اقترب من العودة للملاعب.

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وعلق قائد منتخب هولندا على المقطع قائلا: "خطوة بخطوة".

كان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد ألمح قبل أسابيع أن فان دايك يتعافى من هذه الإصابة القوية بشكل أسرع من باقي اللاعبين.

غياب فان دايك عن دفاع ليفربول ومعه زميله المصاب جو جوميز جعل كلوب يعاني في الشهرين الأخيرين من أجل إيجاد حلول دفاعية.

واستغل المدرب الألماني قدرات لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الدفاعية وأشركه كقلب دفاع، رفقة جويل ماتيب الذي يتعرض للإصابات بشكل مستمر مما أجبره على الدفع بمدافعين من فريق الشباب.

وعن توجيه فان دايك النصائح لزملائه من المدافعين خلال فترة ابتعاده عن الملاعب، قال مدرب ليفربول: "حالة فيرجيل في الأسابيع الأولى التي تلت إصابته لم تكن تسمح له بالتحدث مع اللاعبين وتوجيه النصائح لهم فيما يتعلق بكيفية اللعب في قلب الدفاع. لقد عاد الآن، وكان متواجدًا في المدرجات أمام وولفرهامبتون، وهذا أمر جيد".

وأتم "اللاعبون يتحدثون مع بعضهم البعض طوال الوقت، ولكني لا أعلم فيم يتحدثون. عليك أن تسألهم لتعرف. لم أطلب من فيرجيل التحدث مع أحد في هذا الأمر، فهذه مهمتي، وأعتقد أن دفاعنا ظهر بمستوى جيد في المباريات الأخيرة".

رغم ذلك ينفرد ليفربول بصدراة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف.

وتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا كمتصدر لمجموعته، ويستعد لملاقاة لايبزيج في فبراير ومارس المقبلين، وقد يكون لفان دايك نصيبا في الظهور أمام الفريق الألماني.

ليفربول فيرجيل فان دايك
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