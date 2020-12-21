رئيس سونيديب: القرعة لم تكن رحيمة بنا بمواجهة الأهلي لكن لا تنسوا ما حدث من منتخب النيجر
الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 14:47
كتب : حسام نور الدين
يرى محمد شيجا رئيس نادي سونيديب بطل النيجر أن مواجهة الأهلي بمثابة تحدٍ كبيرٍ لفريقه، مشيرا إلى أن القرعة لم تكن رحيمة بفريقه.
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه فريق سونيديب، في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وقال شيجا خلال زيارته لبعثة الأهلي: "سعيد بتواجد بعثة الأهلي في النيجر، القرعة لم تكن رحيمة بنا لمواجهة فريق بحجم وقيمة النادي الأهلي، ولكن في نفس الوقت اعتبر هذا تحديا كبيرا بالنسبة لفريق سونيديب".
وأوضح "هذه المشاركة الثالثة لفريقي في دوري أبطال إفريقيا، وأنا سعيد بمواجهة الأهلي الفريق الأكبر في القارة".
وشدد شيجا "كرة القدم لا تخضع لحسابات الورقة والقلم، وكثيرا ما تشهد مفاجآت مدوية، وأتمنى أن تحدث هذه المفاجأة مع فريقي في مواجهة الأهلي وهو حلم مشروع".
واستشهد رئيس نادي سونيديب بمواجهة مصر والنيجر، التي استطاع خلالها منتخب بلاده أن يحقق الفوز رغم تاريخ المنتخب المصري والبطولات التي توج بها.
وكان منتخب النيجر حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على الفراعنة بهدف في أكتوبر 2010 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
وتطرق محمد شيجا للحديث عن زيارته لبعثة الأهلي في فندق الإقامة في نيامي، وقال: "هناك علاقات اجتماعية وروابط إنسانية بعيدا عن كرة القدم، وهو ما جعلني حريصا على زيارة الاهلي ومقابلة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي، الذي يعد سفيرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى للنادي الأهلي".