رئيس سونيديب: القرعة لم تكن رحيمة بنا بمواجهة الأهلي لكن لا تنسوا ما حدث من منتخب النيجر

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 14:47

كتب : حسام نور الدين

محمد شيجا رئيس نادي سونيديب بطل النيجر

يرى محمد شيجا رئيس نادي سونيديب بطل النيجر أن مواجهة الأهلي بمثابة تحدٍ كبيرٍ لفريقه، مشيرا إلى أن القرعة لم تكن رحيمة بفريقه.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه فريق سونيديب، في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وقال شيجا خلال زيارته لبعثة الأهلي: "سعيد بتواجد بعثة الأهلي في النيجر، القرعة لم تكن رحيمة بنا لمواجهة فريق بحجم وقيمة النادي الأهلي، ولكن في نفس الوقت اعتبر هذا تحديا كبيرا بالنسبة لفريق سونيديب".

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وأوضح "هذه المشاركة الثالثة لفريقي في دوري أبطال إفريقيا، وأنا سعيد بمواجهة الأهلي الفريق الأكبر في القارة".

وشدد شيجا "كرة القدم لا تخضع لحسابات الورقة والقلم، وكثيرا ما تشهد مفاجآت مدوية، وأتمنى أن تحدث هذه المفاجأة مع فريقي في مواجهة الأهلي وهو حلم مشروع".

واستشهد رئيس نادي سونيديب بمواجهة مصر والنيجر، التي استطاع خلالها منتخب بلاده أن يحقق الفوز رغم تاريخ المنتخب المصري والبطولات التي توج بها.

وكان منتخب النيجر حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على الفراعنة بهدف في أكتوبر 2010 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتطرق محمد شيجا للحديث عن زيارته لبعثة الأهلي في فندق الإقامة في نيامي، وقال: "هناك علاقات اجتماعية وروابط إنسانية بعيدا عن كرة القدم، وهو ما جعلني حريصا على زيارة الاهلي ومقابلة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي، الذي يعد سفيرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى للنادي الأهلي".

الأهلي في إفريقيا
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