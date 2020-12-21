مصدر بـ كاف لـ في الجول: عدم لعب مباراتي الزمالك وجازيل يعني استمرار إيقاف مصطفى محمد

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن عدم لعب مباراتي الزمالك وجازيل التشادي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، يعني عدم احتسابهما ضمن إيقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق.

كاف كان قد أوقف مصطفى محمد، وحسين الشحات جناح الأهلي، مباراتين، بعد اشتباكهما معا عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي فاز الأهلي به.

وأوضح المصدر "عدم لعب مباراتي الزمالك وجازيل يعني عدم احتسابهما في فترة إيقاف اللاعب".

وشدد "الإيقاف سيستمر ليكون في أول مباراتين في دور المجموعات".

وتعذر وصول بطل تشاد إلى مصر، لخوض مباراتي دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك.

وكانت البعثة قد مُنعت من السفر إلى القاهرة، أمس الأحد بقرار من وزير الرياضة هناك، بسبب خلافات بينه وبين اتحاد الكرة.

وبالتالي، قدم مسؤولو جازيل شكوى عاجلة لإلغاء قرار الوزير بعدم سفرهم، ولكن تم رفضها حسبما علم FilGoal.com.

وينتظر الزمالك على إثر ذلك قرارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتأهله المباشر إلى دور المجموعات للبطولة.