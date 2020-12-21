قبل مواجهة النجم.. المقاولون يعلن إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن نادي المقاولون العرب إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا "كوفيد 19" وإعادة مسحة لاعبين، وسلبية بقية أعضاء الفريق.

وأوضح المقاولون في بيانه أن مسحة عماد النحاس مدرب الفريق جاءت سلبية، وكذلك جهازه المعاون.

وأشار المقاولون إلى أنه لا توجد أي أعراض لدى المصابين، وأن حالتهم مستقرة، وخضعوا للعزل وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

ويستعد المقاولون لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب دور الـ32 بطولة كأس الكونفدرالية، يوم الثلاثاء في السادسة مساء.

ويقام لقاء الإياب خلال شهر يناير المقبل في تونس.