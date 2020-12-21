سولشاير: فارق الأهداف مهم في تحديد البطل والمتأهلين للبطولات الأوروبية

يؤمن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بأن السداسية التي سجلها فريقه في شباك ليدز يونايتد قد تلعب دورا حاسما في موقف الفريق بنهاية الموسم.

يونايتد اكتسح ليدز بسداسية مقابل هدفين في لقاء مثير ورائع في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فارق الأهداف مهم للغاية عند تحديد بطل الدوري وأصحاب المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية".

وأضاف "عندما تسجل فأنت لا تتوقف أبدًا عن محاولة تسجيل هدف آخر، لذلك دعونا نرى في النهاية".

وتابع "نحن نتحسن، ونصبح أقوى وأكثر لياقة، هناك بعض التفاصيل التي نحتاج إلى تحسينها ولكننا سنصل إلى ما نريد".





































منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة وبقى جالسا يشاهد مسرحية مُبدعة أقيمت في مسرح الأحلام، وفي تلك المسرحية كان فريقه هو الضحية. بييلسا شاهد مسرحية إبداع يونايتد ضد ليدز.

مسرح الأحلام هو معقل مانشستر يونايتد وكان معقل المتعة والإبداع للشياطين أمام أعين الأسطورة السير أليكس فيرجسون.

سداسية جاءت عن طريق سكوت ماكتومناي وبرونو فيرنانديز وفيكتور ليندلوف ودانييل جيمس.

بينما ثنائية ليدز جاءت عن طريق ليام كوبير وستيورات دالاس.

وحقق مانشستر يونايتد أكبر انتصار في تاريخه على ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح يونايتد أول فريق يسجل +6 أهداف ويستقبل +6 أهداف في مباراتين على ملعبه في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، منذ يونايتد نفسه عام 2011.

يونايتد خسر من توتنام بسداسية والآن انتصر على ليدز بسداسية.

وقفز يونايتد للنقطة 26 في المركز الثالث وبفارق نقطة ومباراة عن ليستر سيتي، و5 نقاط ومباراة عن ليفربول.

بينما جمدت الخسارة الثقيلة رصيد ليدز عند 17 نقطة في المركز الـ 14.