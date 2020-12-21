ليفربول وكلوب يحصدان جائزتي الأفضل في استفتاء BBC

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 12:47

كتب : FilGoal

ليفربول - كلوب

توج يورجن كلوب مدرب ليفربول وفريقه بجائزتي مدرب العام وفريق العام المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وحصد كلوب الجائزة بعدما قاد الحمر للتتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

الجائزة هي الثانية لكلوب هذا العام بعدما توّج بجائزة مدرب العام THE BEST المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وحقق ليفربول جائزة فريق عام 2020 بعدما انتزع الحمر لقب الدوري في موسم 2019-2020 بتحطيم الرقم القياسي قبل نهايته بـ7مباريات، وبعدد قياسي من النقاط في تاريخ النادي، بلغ 99 نقطة.

فيما فاز السائق لويس هاميلتون نجم فورمولا 1 بجائزة شخصية العام الرياضية في الاستفتاء متفوقا على جوردن هندرسون قائد ليفربول.

هاميلتون توج بلقبه الرابع على التوالي في فورمولا 1 هذا العام، ليعادل رقم مايكل شوماخر القياسي البالغ 7 ألقاب.

ليفربول يورجن كلوب جوردن هندرسون
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