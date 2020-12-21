أرتيتا: أوباميانج لن يكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 12:19

كتب : FilGoal

أوباميانج

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن بيير إيمريك أوباميانج قائد فريقه لن يكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية. وذلك في المؤتمر الصحفي.

وصرح أرتيتا: "أوباميانج ليس جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي، وهذا أمر مؤكد".

وواصل "يشعر بتحسن، كأن أفضل حالا يوم الأحد عما كان عليه في آخر يومين".

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وتابع "سيخضع لفحص جديد خلال الأيام القليلة المقبلة لنعرف متى يمكننا استعادته في أقرب".

وأتم "أوباميانج يعلم كم هو مهم بالنسبة لنا، لكنه يشعر بالمسؤولية ويحاول بأفضل ما لديه ليعود إلينا في أسرع وقت".

وغاب أوباميانج عن مواجهة فريقه ضد إيفرتون في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي خسرها أرسنال بنتيجة 2-1.

ويواجه أرسنال نظيره مانشستر سيتي في العاشرة مساء يوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس الرابطة.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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