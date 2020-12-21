تعذر وصول جازيل التشادي إلى مصر.. وقرار منتظر بتأهل الزمالك

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 12:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام بيراميدز

تعذر وصول فريق جازيل بطل تشاد إلى مصر، لخوض مباراتي دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك.

وكانت البعثة قد مُنعت من السفر إلى القاهرة، أمس الأحد بقرار من وزير الرياضة هناك، بسبب خلافات بينه وبين اتحاد الكرة.

وبالتالي، قدم مسؤولو جازيل شكوى عاجلة لإلغاء قرار الوزير بعدم سفرهم، ولكن تم رفضها حسبما علم FilGoal.com.

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وينتظر الزمالك على إثر ذلك قرارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتأهله المباشر إلى دور المجموعات للبطولة.

وكان من المفترض أن تقام مباراتي الذهاب والإياب في مصر، بينما يتكفل الزمالك بتكاليف إقامة الفريق التشادي في مصر طوال الفترة بين المباراتين.

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