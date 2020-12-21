جوارديولا: لن نتعاقد مع مهاجم جديد في يناير لهذا السبب

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ناديه لن يتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعتقد أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد في يناير بسبب الوضع الاقتصادي حول العالم الآن".

وأضاف "كل الأندية تواجه صعوبات ومانشستر سيتي ليس استثناء".

وحول رؤيته عن إمكانية تعويض لاعبه الجديد روبن دياش لفينسينت كومباني في السنوات المقبلة، أوضح "الأمر سيستغرق بعض الوقت، لا يمكن تعويض كومباني بسهولة، لقد لعب هنا لـ 10 سنوات".

وأردف "عندما قابلت كومباني كان عمره 30 أو 31 عاما، دياش عمره 23 عاما فقط".

وتابع "لكن ما هو مهم عندما تقوم بشراء لاعب جديد، أن يكون لديك الشعور بأنه سيبقى لسنوات".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "نحن واثقون أن دياش سيقدم لنا الكثير".

دياش انضم لسيتي قادما من بنفيكا الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو، بالإضافة لـ 3.6 مليون يورو كمتغيرات.