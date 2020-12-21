جوارديولا: لن نتعاقد مع مهاجم جديد في يناير لهذا السبب

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 11:58

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن ناديه لن يتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعتقد أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد في يناير بسبب الوضع الاقتصادي حول العالم الآن".

وأضاف "كل الأندية تواجه صعوبات ومانشستر سيتي ليس استثناء".

أخبار متعلقة
مدرب أستون فيلا: حصد 7 نقاط من 3 مباريات أمر رائع مواعيد مباريات الإثنين 21 ديسمبر 2020.. أسوان يواجه المصري وتشيلسي ضد وست هام سان جيرمان يفرط في فرصة اعتلاء الصدارة بالتعادل مع ليل زيدان: لمسة يد راموس أمام إيبار؟ لم أراها.. الحكم لم يصفر إذا ليس هناك ركلة جزاء

وحول رؤيته عن إمكانية تعويض لاعبه الجديد روبن دياش لفينسينت كومباني في السنوات المقبلة، أوضح "الأمر سيستغرق بعض الوقت، لا يمكن تعويض كومباني بسهولة، لقد لعب هنا لـ 10 سنوات".

وأردف "عندما قابلت كومباني كان عمره 30 أو 31 عاما، دياش عمره 23 عاما فقط".

وتابع "لكن ما هو مهم عندما تقوم بشراء لاعب جديد، أن يكون لديك الشعور بأنه سيبقى لسنوات".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "نحن واثقون أن دياش سيقدم لنا الكثير".

دياش انضم لسيتي قادما من بنفيكا الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو، بالإضافة لـ 3.6 مليون يورو كمتغيرات.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
أخر الأخبار
هل اقترب فان دايك من العودة للملاعب؟ 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس سونيديب: القرعة لم تكن رحيمة بنا بمواجهة الأهلي لكن لا تنسوا ما حدث من منتخب النيجر 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر بـ كاف لـ في الجول: عدم لعب مباراتي الزمالك وجازيل يعني استمرار إيقاف مصطفى محمد 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) الإنتاج الحربي.. أحمد يحيى يتألق 44 دقيقة | الدوري المصري
كرواتش يعلق على التنافس بين صلاح وماني 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميسي: أقاتل من أجل كل شيء رغم الظروف التي تحيط ببرشلونة 47 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل مواجهة النجم.. المقاولون يعلن إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا ساعة | الكونفدرالية
رغم التكهنات.. جائزة جديدة لـ صلاح في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد"
قد ينال إعجابك