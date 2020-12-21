عبد الحفيظ: نسعى لتحقيق ضربة بداية قوية ترضي طموحات الفريق لحسم اللقب العاشر

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية تُرضي طموحات الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

وصرح عبد الحفيظ: "نسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في مشوارنا بالنسخة الجديدة من دوري الأبطال، الأهلي لديه طموحات كبيرة نحو التتويج باللقب للمرة الـ10 في تاريخه".

وواصل "ويمنح ذلك الأمر اللاعبين دفعة قوية يسعى الجميع لترجمتها بصورة عملية من خلال نتائج قوية في البطولة".

وأكمل "الأهلي يتعامل مع مباراة سونيديب باحترافية كبيرة، بعدما قام مجلس إدارة النادي بتوفير طائرة خاصة ساهمت في تقليص ساعات السفر إلى جانب الحفاظ على سلامة البعثة في ظل تفشي فيروس كورونا".

واستطرد الجهاز الفني واللاعبون يتعاملون مع المنافس باحترام شديد، هناك ثقة كبيرة في شخصية اللاعبين وقدراتهم، رغم وجود غيابات عديدة".

وأردف "يغيب عنا بيتسو موسيماني مدرب الفريق وثلاثي اللاعبين عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة بسبب فيروس كورونا، اللاعبون لديهم ما يكفي من الدوافع لتقديم عرض قوي رغم الظروف الراهنة".

وتابع: "تواصلت مع الثلاثي رامي ربيعة والسولية وأفشة، للوقوف على حالتهم الصحية".

واستكمل "حالة الثلاثي مطمئنة إلى حد كبير، آمل في سرعة تعافيه وتحول نتيجة المسحة إلى سلبية من أجل عودتهم للتواجد والمشاركة مع الفريق".

وأردف "اللاعبون يخضعون للبروتوكول الخاص بوزارة الصحة للعلاج".

وأتم "محمود الخطيب رئيس النادي حرص على متابعة أخبار الفريق، والاطمئنان على حالة اللاعبين وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، وتمنى السلامة للجميع وأن يكون التوفيق حليفا للأهلي في مستهل مشواره بالبطولة التي توجه الأهلي بلقبها للمرة التاسعة".

ويخضع لاعبو الأهلي لمسحة طبية اليوم الإثنين بفندق الإقامة في مدينة نيامي عاصمة النيجري، استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر، والمقرر لها يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في نيامي على ملعب الجنرال سيني كونتشي، الذي تقام عليه المباراة بين الفريقين، في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ولن يتمكن الأهلي من التدرب على نفس الملعب يوم الثلاثاء بسبب انشغال الملعب بمواجهة جيندراميري ناشونال ضد شبيبة القبائل الجزائري في الكونفدرالية.

وتواصل بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مع كافين جونسون وسامي قمصان مدربا الفريق الأول وباقي أعضاء الجهاز الفني للوقوف على آخر التفاصيل في البرنامج التدريبي الخاص بالفريق والذي سيقوم بتنفيذه ابتداء من اليوم.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات يوم الأحد وفقا للبرنامج الفني، وذلك تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق.