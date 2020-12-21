مدرب أستون فيلا: حصد 7 نقاط من 3 مباريات أمر رائع

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 11:15

كتب : FilGoal

أستون فيلا

أسهب دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في الإشادة بما حققه فريقه في المباريات الثلاثة الأخيرة، وخاصة أمام وست بروميتش ألبيون.

وفاز فريق أستون فيلا على مضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثية دون رد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قدمنا مباراة رائعة ضد وست بروميتش ألبيون".

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وأضاف "مواجهتان بالدربي المحلي أمام وولفرهامبتون ووست بروميتش، ولم تهتز شباكنا بأي أهداف في المباراتين، وكذلك أداء جيد أمام بيرنلي أيضًا، حصد 7 نقاط من المباريات الـ3 الأخيرة أمر رائع".

وتابع "ولكن الأداء في مباراة وست بروميتش كان جيدا من البداية حتى النهاية، كنا نعلم أنهم سيحصلوا على دفعة مع مديرهم الفني الجديد، ولكننا نجحنا في التفوق".

وأكمل "تعرض أحد لاعبيهم للطرد بعد 38 دقيقة، وسددوا تسديدة واحدة على مرمى فريقنا من الركلة الحرة مبكرًا".

وأتم مدرب أستون فيلا"كان أداء فريقنا رائعًا من البداية إلى النهاية".

وغاب الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي عن أستون فيلا في المباراة، بسبب إصابة الأول وجلوس الثاني على مقاعد البدلاء.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 22 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة 7 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وهي الهزيمة الأولى للفريق مع مدربه سام آلاردايس الذي قاد وست بروميتش في أول مباراة بعدما تولى المهمة الفنية خلفا للكرواتي سلافين بيليتش.

سجل أنور الغازي هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة 5.

وتلقى وست بروميتش ضربة قوية بطرد لاعبه جاك ليفرمور في الدقيقة 37.

ثم أضاف بيرتراند تراوري الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 84.

قبل أن يختتم أنور الغازي ثلاثية أستون فيلا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليحقق الفيلانز الفوز السادس في الدوري هذا الموسم.

أستون فيلا دين سميث
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