زيدان: لمسة يد راموس أمام إيبار؟ لم أراها.. الحكم لم يصفر إذا ليس هناك ركلة جزاء

فضل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عدم الحديث عن قرارات التحكيم وذلك بعد فوز فريقه على إيبار في الدوري الإسباني.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على إيبار بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، ليواصل مزاحمة أتليتكو مدريد على الصدارة. (طالع التفاصيل)

وقال زيدان عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "لعبنا بشكل جيد في البداية وسجلنا هدفين وبعد ذلك سجل إيبار هدفا والمواجهة أصبحت مختلفة تماما".

وأضاف "المباراة كانت صعبة رغم أننا كنا نركز بشكل جيد جدا وهذا أمر طبيعي لأننا نلعب ضد فريق صعب يضغط علينا طوال الـ90 دقيقة".

وبسؤاله عن هل استحق إيبار ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد سيرخيو راموس رد قائلا: "أنا كالعادة لا أريد الحديث عن التحكيم، ولكن إذا لم يصفر الحكم يعني ذلك أن اللعبة لا يوجد بها ركلة جزاء".

ثم انتقل للإشادة بمهاجم الفريق كريم بنزيمة الذي سجل هدفا وصنع هدفين قائلا: "ما يقدمه في الملعب استثنائي بالنسبة لنا، لا يسجل فقط ولكنه يصنع الأهداف وهو عنصر مهم جدا في أسلوب فريقنا حتى إذا لم يسجل الأهداف".

زيدان واصل تصريحاته "علينا الإشادة بكل اللاعبين لأننا قدمنا مباراة رائعة وكذلك إيبار، ولكننا استطعنا السيطرة على مجريات اللعب والفوز كان مستحقنا بالنسبة لنا".

وشدد زيدان "لست قلقا من عدم حسم المباراة مبكرا لأن هذه هي كرة القدم والخصم في الملعب يمر بأوقات جيدة مثلما حدث أمام أتليتك بلباو، والآن علينا التفكير في المباراة المقبلة".

وأتم تصريحاته "لا يمكننا التراخي لمدة دقيقة واحدة وعلينا أن نقدم 200% من مستوى الفريق لأن كل المباريات صعبة للغاية ويجب أن نواصل حصد النقاط، وبالتأكيد سيكون هناك الكثير من التغييرات لأن الموسم لا يزال طويلا وصعبا".