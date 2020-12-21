"سوبر بنزيمة" يقود ريال مدريد لفوز صعب على إيبار

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 00:01

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة ضد إيبار

فاز ريال مدريد على إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، ليواصل مزاحمة أتليتكو مدريد على الصدارة.

وتألق كريم بنزيمة مع ريال مدريد وسجل هدفا وصنع هدفين ليقود الملكي إلى النقطة 29 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وبنفس رصيد أتليتكو مدريد المتصدر.

ولا يزال يتبقى مباراتين مؤجلتين لأتليتكو مدريد.

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بينما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر.

وصف المباراة

تقدم ريال مدريد في الدقيقة 6 عن طريق المهاجم كريم بنزيمة الذي تلقى تمريرة من البرازيلي رودريجو جعلته في مواجهة المرمى ليضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

ووصل كريم بنزيمة لهدفه رقم 7 في الدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق هدف واحد عن جيرارد مورينو مهاجم فياريال متصدر ترتيب الهدافين.

ثم أضاف النجم الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من بنزيمة.

وكاد بنزيمة أن يسجل الثالث في الدقيقة 16 من ضربة رأسية مرت جوار القائم بعد عرضية رائعة من لوكاس فاسكيز.

وشهدت الدقيقة 27 هدف إيبار الوحيد الذي سجله كيكي جارسيا بتسديدة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يسار تيبو كورتوا ولم يستطع التصدي لها.

واستمر نشاط كريم بنزيمة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من توني كروس، لكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل ولم يحتسب الهدف.

وشهد الشوط الثاني نشاط هجومي من جانب فريق إيبار الذي حاول تسجيل التعادل ولكن هجماته لم تنتهي بالشكل الجيد أمام مرمى كورتوا.

ودفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالثنائي ماركو أسينسيو وفيدي فالفيردي بدلا من مودريتش ورودريجو.

وسدد أسينسيو ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم بقليل في فرصة كادت تسفر عن الهدف الثالث لريال مدريد.

وطالب لاعبو إيبار باحتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لكن الفيديو أقر بعدم وجود مخالفة ليشير الحكم إلى استكمال اللعب.

ولكن في الوقت بدلا من الضائع مرر كريم بنزيمة نجم المباراة الأول الكرة إلى لوكاس فاسكيز الذي أصبح في مواجهة المرمى ليضع الكرة في الشباك مسجلا هدف ريال مدريد الثالث.

وينهي المباراة الصعبة بفوز ريال مدريد بثلاثية خارج ملعبه على إيبار.

كريم بنزيمة ريال مدريد الدوري الإسباني إيبار
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