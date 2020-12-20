في غياب تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يضرب وست بروميتش بثلاثية

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 23:15

كتب : FilGoal

أستون فيلا

فاز فريق أستون فيلا على مضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثية دون رد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وغاب الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي عن أستون فيلا في المباراة، بسبب إصابة الأول وجلوس الثاني على مقاعد البدلاء.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 22 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة 7 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وهي الهزيمة الأولى للفريق مع مدربه سام آلاردايس الذي قاد وست بروميتش في أول مباراة بعدما تولى المهمة الفنية خلفا للكرواتي سلافين بيليتش.

سجل أنور الغازي هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة 5.

وتلقى وست بروميتش ضربة قوية بطرد لاعبه جاك ليفرمور في الدقيقة 37.

ثم أضاف بيرتراند تراوري الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 84.

قبل أن يختتم أنور الغازي ثلاثية أستون فيلا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، ليحقق الفيلانز الفوز السادس في الدوري هذا الموسم.

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