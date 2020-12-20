بعثة الأهلي تصل إلى النيجر.. عبد الحفيظ يتابع إجراءات تسكين اللاعبين

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 23:08

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

وصول بعثة الأهلي إلى النيجر

وصلت بعثة الأهلي إلى نيامي عاصمة النيجر استعدادا لمواجهة فريق سونيديب في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء.

وتضم البعثة ٢١ لاعبًا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة في الثالثة عصر اليوم الأحد على متن طائرة خاصة واستغرقت الرحلة ما يقرب من 6 ساعات.

وتابع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ورئيس البعثة في النيجر إجراءات تسكين اللاعبين مع الجهاز الإداري.

وكان نبيل مكي سفير مصر في النيجر قد حرص على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني.

وغاب محمد الدماطي رئيس البعثة بالإضافة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

بعثة الأهلي النيجر
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