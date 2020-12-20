بييلسا بعد الـ 6-2: عندما تخسر تبدأ التساؤلات حول طريقة اللعب.. لن نتخلى عنها

الخسارة الثقيلة لن تجعله يفكر، مجرد التفكير، في تغيير طريقة لعب فريقه. هنا نتحدث عن الأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب ليدز.

يونايتد اكتسح ليدز بسداسية مقابل هدفين في لقاء مثير ورائع في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال بييلسا: "من الصعب جدا تحمل تلك الضربة. نشعر بحزن كبير ولكن علينا المواصلة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "عندما تخسر أي مباراة تبدأ التساؤلات تكثر حول طريقة اللعب، وعندما تنتصر تبدأ الإشادات بطريقة اللعب".

وتابع "لن نتخلى عن أسلوب لعبنا وقلت ذلك من قبل".

وأردف "سنحاول التحسن في كثير من الأمور".

ويرى بييلسا "كان يمكننا العودة في المباراة خلال أحداث اللقاء، ولكن يونايتد استغل الفرص وسجل ونحن لم نفعل ذلك".





































منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة وبقى جالسا يشاهد مسرحية مُبدعة أقيمت في مسرح الأحلام، وفي تلك المسرحية كان فريقه هو الضحية. بييلسا شاهد مسرحية إبداع يونايتد ضد ليدز.

مانشستر يونايتد اكتسح ليدز بسداسية خارقة مقابل هدفين في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

مسرح الأحلام هو معقل مانشستر يونايتد وكان معقل المتعة والإبداع للشياطين أمام أعين الأسطورة السير أليكس فيرجسون.

سداسية جاءت عن طريق سكوت ماكتومناي وبرونو فيرنانديز وفيكتور ليندلوف ودانييل جيمس.

بينما ثنائية ليدز جاءت عن طريق ليام كوبير وستيورات دالاس.

وحقق مانشستر يونايتد أكبر انتصار في تاريخه على ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح يونايتد أول فريق يسجل +6 أهداف ويستقبل +6 أهداف في مباراتين على ملعبه في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، منذ يونايتد نفسه عام 2011.

يونايتد خسر من توتنام بسداسية والآن انتصر على ليدز بسداسية.

وقفز يونايتد للنقطة 26 في المركز الثالث وبفارق نقطة ومباراة عن ليستر سيتي، و5 نقاط ومباراة عن ليفربول.

بينما جمدت الخسارة الثقيلة رصيد ليدز عند 17 نقطة في المركز الـ 14.