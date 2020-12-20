تيليجراف: مباريات الدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا

باتت مباريات الدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل خاصة في فترة أعياد الميلاد بسبب فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مزيد من الإجراءات الاحترازية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة تيليجراف البريطانية أنه تم تحذير الدوري الإنجليزي لكرة القدم وعدد من الرياضات الأخرى أن الموجة الجديد قد تؤدي إلى تأجيل المباريات خلال فترة أعياد الميلاد والعام الجديد.

وأوضح التقرير أن هناك توقع لزيادة عدد حالات المصابة بفيروس كورونا 70% خاصة بعد انتشار السلالة الجديدة في لندن.

وكان الشهر الجاري قد شهد بالفعل تسجيل عدد كبير من الإصابات في الرياضات المختلفة بما في ذلك مواجهة نيوكاسل وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات لزيادة عدد التأجيلات يأتي بسبب الأشخاص المنتقلين من لندن إلى أي مدينة أخرى بعد اعتبارها مدينة رئيسية في مستوى 4.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي يوم 26 و27 من شهر ديسمبر الجاري.