تشكيل أستون فيلا - غياب تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام وست بروميتش

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - برايتون

يغيب محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر عن تشكيل فريقه أستون فيلا لمواجهة وست بروميتش ألبيون.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

ويلعب أستون فيلا ضد وست بروميتش في الجولة الـ14من الدوري الإنجليزي.

ويستمر غياب تريزيجيه عن أستون فيلا للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

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بينما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: كاش – هاوس – مينجز – مات تارجيت.

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين – تراوري.

الهجوم: جاك جريليش – أنور الغازي – واتكينز.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

تريزيجيه أستون فيلا أحمد المحمدي الدوري الإنجليزي
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