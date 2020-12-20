تشكيل أستون فيلا - غياب تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام وست بروميتش
الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 20:21
كتب : FilGoal
يغيب محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر عن تشكيل فريقه أستون فيلا لمواجهة وست بروميتش ألبيون.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
أحمد المحمدي
النادي : أستون فيلا
ويلعب أستون فيلا ضد وست بروميتش في الجولة الـ14من الدوري الإنجليزي.
ويستمر غياب تريزيجيه عن أستون فيلا للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.
بينما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا.
وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:
المرمى: إيميليانو مارتينيز.
الدفاع: كاش – هاوس – مينجز – مات تارجيت.
الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين – تراوري.
الهجوم: جاك جريليش – أنور الغازي – واتكينز.
ويحتل أستون فيلا المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.