قائمة بيراميدز - رمضان صبحي والسعيد ضمن 20 لاعبا أمام الاتحاد الليبي

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 19:20

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ يحتفل بهدف بيراميدز في الزمالك

أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة من 20 لاعبا استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبي ضمن بطولة الكونفدرالية.

ويقود رمضان صبحي وعبد الله السعيد قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبي في ذهاب دور 32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية بينما يغيب أحمد الشيخ.

ويسافر بيراميدز صباح الإثنين إلى الإسكندرية على أن يخوض مرانه الخميس في السادسة والنصف مساء غدا بملعب الإسكندرية الذي يحتضن اللقاء.

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ويلعب بيراميدز أمام الاتحادا لليبي في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - إيريك تراوري

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنتوي

بيراميدز الكونفدرالية الشيخ
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