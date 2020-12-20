"أخاف منك يا سيرجي".. تنبؤات مورينيو تُسقط توتنام أمام ليستر

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

فاردي - توتنام - ليستر سيتي

نظر في وجهه وقال له: "أخاف منك لأنك ترتكب ركلات جزاء ساذجة في وجود VAR. لذا أخبرك صراحة أنني أخاف منك". وتنبؤات مورينيو بما سيفعله سيرجي أورييه تحققت أمام ليستر سيتي.

ليستر سيتي انتصر على توتنام بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

كتيبة جوزيه مورينيو خسرت للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ بداية الموسم. توتنام خسر أمام ليفربول 2-1 والآن سقط أمام ليستر 2-0.

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المتألق جيمي فاردي، وكالمعتاد، افتتح أهداف فريقه في مرمى توتنام بعد خطأ قاتل من أورييه.

أورييه تدخل بتهور على ويسلي فوفانا ليسقط الأخير داخل منطقة الجزاء، ليعود الحكم لتقنية الفيديو في آخر لحظات الشوط الأول ويحتسب ركلة جزاء، حولها فاردي بنجاح في الشباك.

في وثائقي (الكل أو لا شيء) الخاص بنادي توتنام، تحدث مورينيو أمام أورييه ليوضح له مدى تخوفه منه بسبب "الأخطاء الساذجة" التي قد تكلف فريقه احتساب ركلات جزاء ضده، مع تواجد تقنية الفيديو. وما كان يخشاه جوزيه تحقق.

منذ بداية الموسم الماضي، ارتكب أورييه 3 ركلات جزاء، ولا يوجد سوى دافيد لويز مدافع أرسنال (5 ركلات جزاء) الذي ارتكب أخطاء أدت لاحتساب ركلات جزاء ضد فريقه أكثر منه.

مع انطلاق الشوط الثاني مباشرة، أنقذت تقنية الفيديو فريقه توتنام من هدف ثان بداعي التسلل على جيمس ماديسون.

لكن الإنقاذ لم يستمر طويلا، بعدما حول توبي ألديرفيريلد رأسية فاردي بالخطأ في شباك توتنام في الدقيقة 60.

كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي تألق أمام كل فرص توتنام، ليكتب انتصار فريقه التاسع هذا الموسم.

ليستر سيتي قفز لوصافة الدوري برصيد 27 نقطة خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ 31 نقطة.

بينما تجمد رصيد توتنام عند 25 نقطة في المركز الرابع.

في إنجلترا توتنام ليستر سيتي
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