موسيماني: مشاهدة هدف أفشة في الزمالك تصيبني بالقشعريرة

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، الكثير من مشاعر التأثر أثناء تعليقه على هدف محمد مجدي "أفشة" في نهائي القرن.

أفشة سجل هدف الانتصار على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قذيفة أهدت موسيماني لقبه الثاني في المسابقة بمسيرته التدريبية.

وقال موسيماني عن الهدف عبر حسابه على تويتر:

"هدف عظيم، هدف العقد، لقد جعلني أركض بالسرعة القصوى إليه نحو الراية الركنية، صُنع التاريخ.

لا أزال أشعر بالقشعريرة عندما أشاهد هذا الهدف، وقد سُجل في التوقيت المثالي، لم يكن أمامنا إلا مهمة واحدة لنقوم بها في هذا اليوم دون أعذار.

شكرا لـ أفشة وللفريق وللأمة الحمراء".

Very Big Goal, Goal of the decade! I made a full sprint to him at the corner flag! History made! I still have goose bumps watching this goal,and it was scored at the perfect time! Only had one job to do on that day,no excuses.Thanks Afsha, team and Red Nation.❤️🇪🇬🇿🇦🤝🦅 https://t.co/ngECdbT6Xj — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) December 20, 2020

ويعاني موسيماني وأفشة من فيروس كورونا في الوقت الحالي، ويغيبان عن رحلة الأهلي نحو النيجر لبدء حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي الأربعاء المقبل أمام سونيديب.