موسيماني: مشاهدة هدف أفشة في الزمالك تصيبني بالقشعريرة

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 17:00

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - الزمالك

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، الكثير من مشاعر التأثر أثناء تعليقه على هدف محمد مجدي "أفشة" في نهائي القرن.

أفشة سجل هدف الانتصار على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قذيفة أهدت موسيماني لقبه الثاني في المسابقة بمسيرته التدريبية.

وقال موسيماني عن الهدف عبر حسابه على تويتر:

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"هدف عظيم، هدف العقد، لقد جعلني أركض بالسرعة القصوى إليه نحو الراية الركنية، صُنع التاريخ.

لا أزال أشعر بالقشعريرة عندما أشاهد هذا الهدف، وقد سُجل في التوقيت المثالي، لم يكن أمامنا إلا مهمة واحدة لنقوم بها في هذا اليوم دون أعذار.

شكرا لـ أفشة وللفريق وللأمة الحمراء".

ويعاني موسيماني وأفشة من فيروس كورونا في الوقت الحالي، ويغيبان عن رحلة الأهلي نحو النيجر لبدء حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي الأربعاء المقبل أمام سونيديب.

موسيماني أفشة الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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