خبر في الجول – منع بعثة جازيل من مغادرة تشاد.. وشكوى عاجلة تحدد مصير لقاء الزمالك

مُنعت بعثة جازيل التشادي من السفر إلى القاهرة، لمواجهة الزمالك في ذهاب دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن النادي التشادي مُنع من السفر بقرار من وزير الرياضة هناك، بسبب خلافات بينه وبين اتحاد الكرة.

وبالتالي، قدم مسؤولو جازيل شكوى عاجلة لإلغاء قرار الوزير بعدم سفرهم، وينتظرون نتيجتها.

وفي حال قبول الشكوى، قد يسافر الفريق مساء اليوم الأحد أو صباح غد الإثنين، قبل 48 ساعة من مواجهة يوم الأربعاء المقبل.

وتقام مباراتي الذهاب والإياب في مصر، بينما يتكفل الزمالك بتكاليف إقامة الفريق التشادي في مصر طوال الفترة بين المباراتين.