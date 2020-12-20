مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وعودة روقا وعبد العزيز وراحة لـ زيزو ومصطفى محمد

شهد مران الزمالك اليوم الأحد عودة محمد أشرف "روقا"، ومحمود عبد العزيز "زيزو" للتدريبات الجماعية، بعدما أنهيا برنامجهما التأهيلي.

وانتظم ثنائي خط الوسط في التدريبات بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة جازيل التشادي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا الأربعاء المقبل.

وفي نفس الإطار، أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق تدريبات تأهيلية في الجيم لمعاناته من كدمة خفيفة في وجه القدم.

وكذلك، حصل أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق على راحة من التدريبات الجماعية بسبب الإجهاد بقرار من جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وحصل مصطفى محمد على راحة بإذن من الجهاز الفني.

وتحت أنظار أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية للكرة في النادي، ركز البرتغالي باتشيكو على زيادة التدريبات البدنية من أجل رفع الحمل البدني للاعبين لزيادة معدلات لياقتهم.

وأشرف كوستا المدرب العام وباتشيكو على المران المقام بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بشكل مستمر لمتابعة حالة اللاعبين.

وبعد نهاية المران، خضع الثنائي حمزة المثلوثي وكريم بامبو لتدريبات إضافية، تمهيدا لدخولهما في المباريات في الأيام المقبلة.