انتهت توتنام (0) - (2) ليستر

في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي، يستضيف توتنام هوتسبير، ليستر سيتي.

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ق60 جوووول ألدرفايلد بالخطأ في مرماه

ق49 إلغاء هدف ليستر الثاني بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب التسلل

ق48 جوووول ماديسون يضيف الثاني لليستر

نعود بعد لحظات باستدعاء من تقنية VAR، ركلة جزاء على أورييه يسجلها جايمي فاردي جووووول.

نهاية الشوط الأول

ق15: ضغط دون خطورة من ليستر سيتي

بداية المباراة