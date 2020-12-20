انتهت توتنام (0) - (2) ليستر

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 16:05

كتب : FilGoal

فاردي - توتنام - ليستر سيتي

في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي، يستضيف توتنام هوتسبير، ليستر سيتي.

تعرف على تشكيل الفريقين، وتغطية حية للمباراة من هنا

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نعود بعد لحظات باستدعاء من تقنية VAR، ركلة جزاء على أورييه يسجلها جايمي فاردي جووووول.

نهاية الشوط الأول

ق15: ضغط دون خطورة من ليستر سيتي

بداية المباراة

توتنام ليستر سيتي في إنجلترا
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