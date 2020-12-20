ليس اليوم.. ويلبيك يحافظ على سجل شيفيلد دون فوز بهدفٍ قاتل

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 16:04

كتب : FilGoal

داني ويلبيك - برايتون - شيفيلد

تعادل شيفيلد يونايتد أمام مضيفه برايتون هوف ألبيون بهدف لكل طرف في ملعب ذي إكسبريس، بالجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

جيدن بوجل تقدّم لـ شيفيلد يونايتد، لكن داني ويلبيك أدرك التعادل لـ برايتون في اللحظات الأخيرة.

ليحصد شيفيلد يونايتد نقطته الثانية فقط في الموسم حتى اللحظة ويستقر في المركز 20 –الأخير-.

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بينما رفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز 16، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

ليكون شيفيلد يونايتد أحد فريقين اثنين لم يحققا أي فوز في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، والآخر هو شالكه الألماني.

واضطر شيفيلد يونايتد للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41، بعد طرد لاعبه جون لوندسترام.

هذا لم يمنع شيفيلد من التقدُم في الدقيقة 63 بواسطة الشاب بوجل الذي احتاج إلى 9 دقائق بعد دخوله بديلا بظهوره الأول بالدوري الإنجليزي ليفتتح التسجيل لفريقه.

لكن بديل آخر صنع الفارق لـ برايتون، هو الإنجليزي ويلبيك الذي سجل التعادل في الدقيقة 87.

الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع شهدت إثارة مجنونة، عندما أُبعدَت رأسية ويلبيك من على خط المرمى، قبل أن يتابعها زميله الإيراني علي رضا جهانبخش، لكن اصطدمت بالعارضة.

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