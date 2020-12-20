كلوب: يا له من موسم غريب.. خسرنا بنتيجة 7-2 وها نحن نفوز 7-0

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف الفريق ضد أرسنال

تعجب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مما يحدث في هذا الموسم من الدوري الإنجليزي، والذي يتصدره فريقه بعد 14 جولة، رغم أنه لم يفز بمعظم مبارياته مثل الموسم الماضي.

ليفربول سحق كريستال بالاس بسباعية نظيفة، سجل روبيرتو فيرمينو هدفين، وهدف لكل من ساديو ماني، وتاكومي مينامينو، وجوردن هندرسون، وجاء محمد صلاح من مقاعد البدلاء ليسجل هدفين.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد بكل شيء. سعدت بقدرة اللاعبين على حماية مرماهم وحرصهم على عدم اهتزاز شباكه في ظل الهجمات المرتدة الكثيرة التي قام بها المنافس في الشوط الأول، وفي المقابل كانت ردة فعلنا الهجومية رائعة للغاية".

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وأضاف "الفريق بأكمله قدم مباراة جيدة للغاية وكنا خصمًا عنيدًا، بدا وأن جميع الكرات ستعرف طريق المرمى، وهذا هو السبب الرئيسي وراء هذه النتيجة العريضة".

وواصل المدرب الألماني "لم يسبق لنا الفوز بهذه النتيجة من قبل، ولا أتوقع أن تتكرر كثيرًا في المستقبل".

وتابع "إنه موسم غريب، لقد خسرنا بنتيجة 2-7 من قبل وها نحن نفوز بسباعية نظيفة، في النهاية إنه أمر جيد أن نرفع عدد فارق الأهداف".

ليفربول الذي خسر في الجولة الرابعة على يد أستون فيلا بنتيجة 7-2 نفض غبار هذه الهزيمة العريضة وواصل صحوته حتى تصدر الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وعن مدى رضاه عن مشوار ليفربول حتى الآن في حملة الدفاع عن لقب الدوري، أوضح كلوب "الأمر لا يتعلق بالرضا. أنا سعيد الآن بهذا الفوز الكبير، ولكن ليس هناك مجال للمبالغة في الاحتفال أو الشعور بسعادة غامرة لأننا لا تزال تنتظرنا تحديات صعبة وكثيرة".

وأتم "الآن أمامنا فرصة أطول من أي وقت مضى للتعافي والاستشفاء. علينا أن نستغل الأيام القادمة بشكل جيد قبل أن نواجه اختبارا جديدا أمام وست بروميتش ألبيون".

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون في الجولة 15 يوم الأحد المقبل.

يورجن كلوب ليفربول
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