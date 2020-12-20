قائد ليفربول: هدف صلاح الثاني أمام كريستال بالاس كان الأجمل في السباعية

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 13:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح وفيرمينو يحتفلان بهدف ليفربول السادس في كريستال بالاس

يرى جوردن هندرسون قائد ليفربول أن هدف محمد صلاح الثاني في شباك كريستال بالاس كان الأجمل بين الأهداف السبعة التي سجلها الفريق.

سبعة أهداف جميلة دك بها ليفربول شباك مضيفه ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، كان نصيب صلاح منها الهدفين السادس والسابع بعد دخوله كبديل.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم يكن الهدف الذي سجلته هو الأفضل، كانت كلها أهداف جيدة. الهدف الأخير من صلاح كان الأجمل".

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وأضاف "خلال الأسابيع القليلة الماضية لم نكن في الحقيقة حاسمين أمام المرمى كما كنا نتمنى، لذا كانت هذه النتيجة العريضة قادمة لا محالة".

وأكمل "استغللنا فرصنا وهو أمر مهم دائمًا وسيطرنا على المباراة لفترات طويلة. ما زلت أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بشكل أفضل، كنا متراجعين بعض الشيء في بعض الأحيان".

وأتم "لكن بشكل عام، أعتقد أننا يجب أن نقول إننا سعداء بالأداء والنتيجة لأننا نعلم مدى صعوبة اللعب في ملعب كريستال بالاس".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 13 هدفا بهدفيه في شباك كريستال بالاس، ليحتل صدارة جدول هدافي المسابقة، بفارق هدفين عن سون هيونج مين جناح توتنام ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون.

لاعب المقاولون العرب السابق سجل للمباراة الخامسة على التوالي.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ينفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق 5 نقاط عن إيفرتون الوصيف.

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون في الجولة 15 يوم الأحد المقبل.

محمد صلاح ليفربول جوردن هندرسون
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