سبقه أرنولد شوارزنيجر.. نظرة أعمق على الإنجاز التاريخي لـ "بيج رامي"

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 12:57

كتب : FilGoal

أرنولد شوارزنيجر - بيج رامي

حقق البطل المصري رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، إنجازا تاريخيا، بفوزه بلقب بطولة "مستر أولمبيا" العالمية لكمال الأجسام.

البطولة التي تقام بشكل سنوي، تعد الأكثر أهمية في عالم منافسات كمال الأجسام.

وأقيمت نسخة 2020 في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وشهدت التتويج المصري والإفريقي الأول على الإطلاق بواسطة بيج رامي.

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ويعد بيج رامي ثاني عربي يحقق إنجاز الفوز بـ مستر أولمبيا، بعد اللبناني سمير بنوت الذي فعلها عام 1983.

ويحصل الفائز في نسخة 2020 على جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار أمريكي.

وكان بيج رامي قريبا من حصد اللقب عام 2017، لكنه حل ثانيا خلف الأسطورة الأمريكية فيل هيث الذي سيطر على المركز الأول لـ 7 أعوام متتالية.

وانطلقت البطولة في نسختها الأولى عام 1965، وحصد الأمريكي لاري سكوت اللقب في أول عامين.

لكن الفائز الأشهر بلقب مستر أولمبيا كان وسيظل أرنولد شوارزنيجر نجم هوليوود والحاكم الأسبق لولاية كاليفورنيا.

شوارزنيجر (73 عاما) المولود في النمسا، هاجر إلى الولايات المتحدة بنهاية السيتينيات، وسيطر على لقب مستر أولمبيا أعوام 1970، 1971، 1972، 1973، 1974، 1975 ثم أعلن اعتزاله، لكنه عاد من الاعتزال بشكل مفاجئ بعد 5 سنوات وحصد لقب 1980.

مسيرة شوارزنيجر الرائعة في منافسات كمال الأجسام كتبت له دخول عالم التمثيل بشكل قوي في الثمانينيات، فاشتهر بدور "كونان البربري" ثم سلسلة "المُدمّر".

لاحقا، حكم شوارزنيجر ولاية كاليفورنيا كمرشح للحزب الجمهوري بين 2003 و2011.

بيج رامي مستر أولمبيا
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